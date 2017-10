Politimann blir sikta for familevald

Dette melder Firda.

– Eg har tatt ut sikting mot han for eit forhold for brot av straffelova, paragraf 219, som gjeld mishandling i nære relasjonar.

Det seier Kirsti Hammerø, påtaleansvarleg i Møre og Romsdal politidistrikt til avisa.

Fjordenes Tidende har tidlegare skrive om politimannen som var mistenkt for vald mot sambuaren sin.

Statsadvokaten skal ta avgjerda om kva som skjer vidare.

Politimann fortsatt under etterforskning Etterforskningen av politimannen fra Sogn og Fjordane som er mistenkt for vold mot samboeren sin pågår fortsatt.

– Det er fleire moglege utfall. Statsadvokaten kan sende saka tilbake for vidare etterforsking før han seinare tek endeleg stilling, eller svaret kan vere at det er grunnlag for påtale, eller at det ikkje er det.

Saka vart meldt inn til politiet i april 2016.

Strafferamma på vald i nære relasjonar er på fire år.