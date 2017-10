Ferjeproblem har skapt engasjement

MF Årdal, hovedfartøyet på ferjesambandet, skulle inn til et planlagt verkstedsopphold, og et mindre reservefartøy. MF Sognefjord, ble satt inn. Det gikk ikke så bra, selv om det bare var snakk om et par dager.

Det oppstod raskt lange køer fordi reserveferja hadde mindre kapasitet enn hovedferja, og både lørdag og søndag ble ferja innstilt på grunn av dårlig vær. Her måtte folk vente i timesvis, eller velge andre traseer, mens de ventet på en erstatningsferje som kunne håndtere været. Søndag ble problemene langvarige og klokka 13 var ferjesambandet fremdeles ikke i drift igjen.

Søndag var også ferjesambandet Stårheim-Isane lenge innstilt grunnet tekniske problem.

Saken om at det skal innføres autopass på ferjestrekninga Lote-Anda ble også mye lest.

Folk benyttet også anledningen til å sjekke naboens skatt. Skattelistene ble lagt ut for søk fredag.

Andre hendelsesnyheter som ble mye lest var følgende:

Kvinne køyrt til legevakta

Røykutvikling kom frå bålbrenning

Rusa bilførar måtte levere frå seg førarkortet