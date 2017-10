Her er legens tips mot influensa

Influensa er en luftveisinfeksjon man får fordi man blir smittet av influensavirus. Hvert år kommer det nye typer av influensaviruset som rammer titusenvis av nordmenn.

– De starter ofte i Asia og brer seg i et kjent mønster mot Europa og Norden når vinteren setter inn, forklarer Daniel Sørli, allmennlege og daglig leder i Dr. Dropin i en pressemelding.

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet.

– For mange kan influensa blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer, mens for andre betyr viruset en sterkt redusert allmenntilstand i en kortere periode.

Her er legens fire tips

Men det finnes flere grep man kan gjøre for å redusere sannsynligheten for at man blir rammet:

1. Vask hendene ofte og før hvert måltid

– Hvis man ferdes i et arbeids eller skolemiljø med mange mennesker eller hilser på mange i løpet av en dag er risikoen for overføring av bakterier og virus økende. Spesielt viktig er det å vaske hendene hvis man har vært med folk man vet er syke, sier Sørli.

2. Unngå å ta deg i øyne, nese eller omkring munnen

– Mange mennesker har den uvanen at de tar seg si ansiktet når de kjeder seg eller prater med andre mennesker. Slimhinnen vi har i nese, munn og øyne er utsatt for smitte, så det beste er å ligge unna med hendene, råder Sørli.

3. Om du må hoste eller nyse så gjør det inn i albuen, ikke i hendene

– Det er mye lurere å nyse inn i albuen enn i hendene. Er du ute i frisk luft kan du la nyset stå til, mens hvis du er innendørs bør du begrense spredningen av baskeluskene, sier Sørli.

Han mener ikke du bør unngå å nyse, hvilket også er nært umulig.

– Nysing er en ufrivillig refleks som kommer av irritasjon av neseslimhinnen. Den kraftige utblåsningen rengjør nesehulen, slik at kroppen blir kvitt det den oppfatter som fremmed og ikke skal være der.

4. Vaksine gir god beskyttelse mot infeksjon

Det beste tidspunktet for vaksinasjonen er fra slutten av september til begynnelsen av november, så man rekker å bli motstandsdyktig før epidemien setter inn. I en normal influensasesong ser man de første tilfellene i oktober, og ofte topper det seg rundt nyttår.

– Spesielt eldre og de som sliter med kroniske sykdommer bør vaksinere seg i god tid, oppfordrer Sørli.

Andre grupper kan også spare seg for influensa ved å vaksinere seg, men den er ikke like kritisk for alle.

– For yngre mennesker som er friske og raske kan det godt være man klarer seg uten, men den beskytter alle og er heller ikke skadelig, sier Sørli.