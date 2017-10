frontpage / Nyheter Følg møtet i fellesnemnda i Kinn

Fellesnemnda i Kinn kommune møtes i Florø tirsdag. De skal blant annet diskutere hvem som bør bli kommunens første rådmann, hva som egentlig ligger i at Måløy og Florø skal ha «delt kommunesenter» og hva Kinn kommune mener om at Bryggja ikke ønsker å være en del av den nye kommunen. NB! Merk at man kan velge mellom ulike kameravinkler.