100.000 elevar jobbar for utdanning i Nigeria 

Operasjon Dagsverk (OD) er elevane sin eigen, årlege solidaritetsaksjon. I dag gjev norske elever éin dag av sin eigen skolegang til inntekt for ungdom i eit land der retten til utdanning ikkje er noka sjølvfølgje. Med nærmare 500 skoler påmeldt den landsdekkande aksjonen har trenden som har vore dei siste åra med stadig færre deltakande skular snudd

– Svært gledeleg, seier OD-leiar Sandra Skiaker.

Kvart år arbeider titusenvis av elevar på ungdoms- og vidaregåande skule på OD-dagen, for å gjere verda litt meir rettferdig. Til saman arbeider dei inn om lag 25 millionar kroner til ungdom i andre land. I år går pengane til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekt i Nigeria, der lokalsamfunn har blitt alvorleg ramma av forureining frå oljeindustrien. I dag er det med andre ord gode moglegheiter for at du kan få kjøpt heimelaga boller med smak av godt samvit.

– Operasjon Dagsverk handlar om mykje meir enn pengar. Det handlar om solidaritet. Ungdom i Nigeria har dei same draumane og ambisjonane som oss, men ikkje dei same moglegheitene. Vi har ikkje tenkt å vere passive tilskodarar til at den største oljekatastrofen i verda øydelegg framtida for mange generasjonar i Nigeria, seier Sandra Skiaker.

Oljeutvinning frå internasjonale selskap har rasert miljøet i Nigerdeltaet i Nigeria i over 50 år. Forureininga er blitt kalla den største oljekatastrofen i verda, og eit område nesten dobbelt så stort som Danmark har blitt øydelagt av jamlege utslepp av forureinande råolje som forgiftar natur, menneske og dyr.

Mange stader går det ikkje ein gong an å dyrke mat, fordi forureininga har spreidd seg så djupt som fem meter ned i jorda, og fisken har forsvunne frå elvene. Dette har store konsekvensar for lokalbefolkninga, som hovudsakleg lever av fiske og jordbruk.

– Det er viktig for ungdom i alle land å få kunnskap om kva slags rettar dei har, og å få den utdanninga dei har krav på. Saman med Operasjon Dagsverk skal vi sørge for at dei forureinande oljeselskapa tar ansvar og ryddar opp etter seg, seier leiar i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

– Dei akutte miljøproblema verda står overfor råkar og engasjerer ungdom over heile kloden. Ved hjelp av årets Operasjon Dagsverk får ungdom i Nigerdeltaet moglegheita til å skape ei grønare framtid for lokalsamfunnet sitt, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Dette er Operasjon Dagsverk: Kvart år stemmer norske elevar fram eit prosjekt dei ynskjer å støtte. Pengane arbeider dei inn under OD-dagen som blir arrangert kvar haust. På OD-dagen vel om lag 100 000 norske elevar å gje éin dag av si eiga utdanning til inntekt for andre si utdanning. Sidan oppstarten i 1964 har nær éin milliard kroner blitt arbeidd inn. I år valde elevane å gje pengane til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms prosjekt i Nigeria.