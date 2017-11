Disse bedriftene kan få fylkestittelen

Fjord Services, Frøy Vest, Frøyanes, Frøybas, Geir Sandal, Kontorpunkt er også blant bedriftene i ytre Nordfjord som er på gasellelistene.

Dagens Næringslivs gasellekåringer startet i slutten av oktober. Torsdag 2. november blir fylkesvinneren for Sogn og Fjordane kåret.

Hele 72 bedrifter i Sogn og Fjordane har kvalifisert seg til årets gaselleranking og fylket har 2,4 prosent av Norges 3037 Gasellebedrifter.

For å kvalifisere til vekstlisten må aksjeselskapene, dokumentert med regnskaper levert til Brønnøysundregisteret, over fireårsperioden fra 2013 til 2016 ha doblet driftsinntektene fra minimum en million kroner det første året i tillegg til at driftsresultatet samlet skal gå i pluss, ifølge en pressemelding.

Dagens Næringsliv kårer gasellevinnere i samtlige av landets 19 fylker. Fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om tittelen Årets gasellebedrift, som blir presentert på finalearrangementet i Oslo 29. november.