Sitter klar til å snurre film for liten og stor

– Vi velger ut litt forskjellig. Noen gode filmer som har vært vist før og noen helt nye. I år er det for eksempel premiere på julefilmen Bad Moms Christmas, og Karsten og Petra lager teater hadde premiere forrige uke, sier Anne Grethe Strand ved Måløy kino.

I tillegg viser hun filmene Rom 213 og grøsseren IT.

– Skrekk er blitt populært igjen, så jeg tror IT vil selge godt, sier Strand, som presiserer at alle filmer er halv pris på den store kinodagen.

– I tillegg blir det litt giveaways, i form av godteri og markedsføringsmateriell.

Hun håper kinodagen kan bidra til å synliggjøre tilbudet.

– Vi håper flere får øynene opp for kino og at flere vil begynne å bruke kinoen. Det er ofte de samme som går igjen. Her kan en ta seg et filmmaraton. Se én film, gå ut og kjøpe seg litt popkorn og rett inn på neste film, smiler hun.

På Nordfjordeid vises lørdag filmene My little Pony, Lego Ninjago-filmen og Askeladden–I Dovregubbens Hall i operahusets kinosal.