Meir penger til nynorsk

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Samlaget, Hordaland Teater og Noregs Mållag er mellom dei som vil kunne få auka tilskot om framlegga går i gjennom. Venstre vil også gje tilskot til det nye Vinje-senteret i Telemark.

- Dette er fantastiske nyhende, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag i ei pressemelding.

- Framlegget frå regjeringa var utan synlege visjonar for nynorsken. Framlegga frå Venstre og Krf syner ei heilt anna vilje, og me håpar verkeleg at partia får gjennomslag i forhandlingane med regjeringa. Eg er optimistisk, og har stor tru på at partia kan greie dette, seier Aasbrenn.

Han er særleg nøgd med spennet i nynorskpakkene.

- KrF og Venstre har funne midlar til både til den unge satsinga Framtida.no, til Samlaget og Hordaland Teater som kulturberarar, til oss som interesseorganisasjon og til oppbygging av Vinje-senteret. Nynorsken treng alt dette. Det er særleg gledeleg at LNK og Framtida.no er inne att. Det er viktig at barn og unge møter nynorsk på skjerm, og det er viktig at dei får halde fram med det gode arbeidet dei har gjort i fleire år. Om framlegga går i gjennom, vil det styrke nynorsken over heile fjøla, seier Aasbrenn.

Framlegga syner at det er politisk vilje i Stortinget til løfte nynorsken fram.

- Representantane Tore Storehaug (KrF) frå Sogn og Fjordane og Terje Breivik (V) frå Hordaland er to sterke nynorskrøyster på tinget, og me er takksame for innsatsen deira, seier Aasbrenn.