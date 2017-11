Traktorbrann og Andrea-seier mest lest denne uken

Det var i morgentimene lørdag at politiet meldte om traktorbrannen. Ingen personer ble skadet som følge av brannen, og brannvesenet fikk raskt kontroll over flammene.

Traktoren stod og gikk, da bonden oppdaget at det plutselig var full fyr.

- Dette er bare trist, uttalte Cecilie Bjørlo som eier traktoren, og driver gården på Bjørlo. Les mer her.

Den siste tiden har villmannskjøring i ytre Bremanger vært et problem for politiet. I et Facebook-innlegg forteller Bremanger-politiet om at de den siste tiden har mottatt flere klager fra publikum. Det skal være snakk om mopeder som er trimmet, ifølge innlegget. Les hele saken her.

Fredag kveld gikk Andrea Santiago Stønjum fra Måløy videre i The Voice. Seierssaken er blant de mest leste på fjt.no denne uken.

