Åpner ny pub

Førstkommende helg åpner puben. Uken etter skal de første rommene stå klare.

Hotellplanene på Stadlandet består av til sammen 30 rom. I første omgang er det de tolv rommene i tilknytning til Furebuda som skal åpnes.

Senere skal de resterende hotellrommene åpnes i et nybygg på nabotomta. Dette bygget blir like stort som Furebuda.

Første byggetrinn er kostnadsberegnet til tolv millioner kroner, mens totalkostnaden for hotellutbyggingen ligger på rundt 30 millioner kroner.

Det blir full drift på hotellet med tilbud om frokost, lunsj og middag. Hotellet skal driftes lokalt, og det er ingen planer om kjedetilknyting.

Daglig leder Per Freisberg har tidligere uttalt til Fjordenes Tidende at planen for Furebuda er at det skal bli en motor for reiselivssatsingen og kulturlivet på Stadlandet.

I tillegg til å være et hotell med pub og restaurant, har Furebuda også ambisjoner om å bli en møteplass med kunstutstillinger, museum og konserter.