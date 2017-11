Vil finne årsaken

Det sier regionlensmann Tormod Hvattum.

Traktorbrann og Andrea-seier mest lest denne uken Traktoren som sto i full fyr på Bjørlo er den saken som flest ville lese om på fjt.no i uken som gikk.

Politiet har foreløpig ingen mistanke om hva som er årsaken til brannen.

Det var i morgentimene lørdag at det tok til å brenne i traktoren. Ingen personer eller dyr kom til skade under brannen på gården. Traktoren sto parkert like utenfor et fjøs da det tok til å brenne.

Nå skal politiet foreta tekniske undersøkelser for å se om de kan finne årsaken til at kjøretøyet tok fyr.

– Vi skal sjekke om det er tekniske feil som gjorde det, eller om det var noe annet, sier Hvattum.