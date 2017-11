Vil være med på fastlegeprosjekt

Bent Høies prøveprosjekt går ut på at man prøver ut såkalte primærhelseteam, der fastlegen skal være teamleder i et samarbeid med sykepleier og helsesekretær. Tanken er at sykepleier kan ta seg av flere oppgaver på et legekontor og dermed avlaste legen, skriver VG.

Eid kommune er som nevnt en av 17 kommuner i landet som har meldt seg søkt om å få være med i prøveprosjektet.

– Jeg ønsker å utnytte fastlegenes kompetanse bedre enn i dag, blant annet ved å legge til rette for at de i samarbeid med flere yrkesgrupper kan løse oppgavene. Vi er bekymret for kronisk syke, rusavhengige og pasienter som ikke oppsøker helsehjelp på eget initiativ. De får dårligere helsehjelp enn de kunne hatt. Vi vil se om primærhelseteam kan gi bedre resultater, sier Høie til VG.

Pilotprosjektet er treårig. Det er til sammen seks kommuner som skal få være med på det.