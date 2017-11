Mann i 60-årene savnet

– Vi oppfordrer sterkt til å ta kontakt med politiet eller hovedredningssentralen dersom noen har sett denne båten, sier Nils-Ole Sunde i Hovedredningssentralen Sør-Norge til Fjordenes Tidende.

Fiskebåten ble kjøpt i Kalvåg 1. november, og dro fra bygda ved 9-tiden dagen etter. Båten skulle til Stord, men så langt er det ingen som har sett noe til den.

Det er en 60 år gammel mann som kjøpte båten, og som skulle frakte den sørover. Familien har meldt sin bekymring til hovedredningssentralen, ettersom de verken har sett noe til båten eller hørt fra mannen siden 2. november.

– Nå har vi gått ut via Kystradioen med melding til alle båter på strekningen, i tillegg bruker vi media og Twitter for alt det er verdt. Vi håper jo på at noen skal ha sett denne båten, sier Sundre i hovedredningssentralen.

Fiskebåten er ca. 10 meter lang.

– Vi har indikasjoner på at båten passerte Florø ved lunsjtider 2. november, sier Sunde.