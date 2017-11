Oppfordrer om å sikre løse gjenstander

Meteorologene oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander, som trampoline og hagemøbler, da disse kan blåse avgårde. De ber også om at innbyggerne vurderer behov for andre forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

Ved 16-tiden onsdag ettermiddag kommer vinden til øke langs kysten.

Sent onsdag kveld er det meldt om liten til full storm på kysten og utsatte steder i Sogn og Fjordane, heter det i et OBS-varsel på yr.no

Natt til torsdag er det meldt om sørlig sterk storm ved Stad, og det er muligheter for at vinden blåser opp til orkanstyrke.

– Det ventes vindkast omkring 30 meter per sekund innover land, skriver meteorologene.

Tidlig torsdag morgen kommer vinden til å minke. Meteorologene antar at vinden kommer til å avta rundt 6-tiden torsdag morgen.