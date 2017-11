Er bekymra for ferja

I brevet skriv dei følgjande:

– Vi ser med stor undring og uro på at det gjennom media er signalisert frå Statens vegvesen at rutetilbodet på strekninga vil bli redusert frå 2020, sjølv om det i Handlingsprogram for ny NTP i kapitlet "Kjøp av riksvegferjetjenester" står følgjande: "Den økonomiske rammen vil sikre tilstrekkelig kapasitet i riksvegferjedriften til å unngå økning i antall gjenstående kjøretøyer samlet sett, opprettholde dagens rutetilbud og ivareta regjeringens vedtak om krav til null- og lavutslipp ved utlysning av nye anbud." Vi føreset at dette skal gjelde også på Rv. 651 Volda-Folkestad, og ber statsråden snarast om å avklare dette.

– Rv.651 er ei viktig regional transportåre mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som er med å skape ein funksjonell bu- og arbeidsmarknadsregion på tvers av både dagens fylkesgrenser og framtidige regiongrenser. Vi meiner difor det som eit minimum må haldast på dagens 30-minuttsavgangar på strekninga også frå 1.1.2020. På sikt må også dette riksvegferjesambandet få 20-minuttsavgangar, slik det er vedteke som eit overordna siktemål for alle riksvegferjer.