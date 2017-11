Ho meiner forskrifta er utdatert

Dette var tema då Følling møtte fiskeriminister Per Sandberg 10. november, heiter det i ei pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Det er i dag forbode å drive oppdrett av laks og aure i og ved nasjonale laksefjordar, som Sognefjorden. Dette er på grunn av beskyttelsesregimet for slike fjordar.

Utdatert forskrift

Fylkesordføraren meiner forskrifta frå 2009 er utdatert. Problemet er formuleringa i eller ved nasjonale laksefjorder. Ordlyden gjer at forbodet gjeld dermed både sjøvatnet, fjorden og landet ikring.

Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

– Sidan forskrifta kom har det skjedd ei rivande utvikling i teknologien for å drive oppdrettsanlegg på land. I dag er det faktisk både relevant og ønskeleg å ha større delar av produksjonssyklusen av laks og aure på land, seier Følling.

Fredag 10. november møtte ho fiskeriminister Per Sandberg i Oslo for å fremje problemstillinga. Følling møtte statsråden saman med marin koordinator i fylkeskommunen Lena Søderholm, og Erik Osland frå Osland havbruk i Høyanger. Fylkesordføraren var nøgd med møtet og med at statsråden var lydhør for innspela, mens Erik Osland frå Osland havbruk understreka viktigheita av at fylkeskommunen engasjerte seg i denne saka.

Ber ministeren endre forskrifta

Ordninga med nasjonale laksevassdag og -fjordar skal gje villaks og aure eit spesifikt vern mot negative påverknadar frå akvakultur på dei same artane. Hovudutfordringane er særleg lakselus og rømming frå oppdrettsanlegg.

– Eg oppfattar ikkje at intensjonen med nasjonale laksefjordar var å forby alle landanlegg som ligg ved slike fjordar. Villaksen kan sikrast mot rømming og lakselus ved å sikre avløpsvatnet i landanlegg, og vi ønskjer forskrifta skal endrast slik at dette kjem klårt fram, seier fylkesordføraren.

Fiskeriminister Per Sandberg sa i møtet at det no vert ein gjennomgang av regelverk og forskrifter i samband med evalueringa av Nasjonale laksefjordar, og han vil følgje Miljødirektoratet sin prosess fram til rapporten vert overlevert Klima og Miljødepartementet ved årsskiftet. Han vil legge vekt på å få til eit regelverk som er tilpassa dagens situasjon.

Aktuell problemstilling

Saka med landbaserte oppdrettsanlegg vart nyleg aktualisert då Fylkesmannen i Nordland returnerte ein søknad om landbasert produksjon av matfisk av laks. Fylkesmannen hadde søkt råd hjå Miljødirektoratet, og fekk til svar at søknaden ville vere i strid med beskyttelsesregimet i nasjonale laksefjordar.

I Sognefjorden har det kome førespurnad frå Sogndal kommune om å kunne nytte den tidlegare forskingsstasjonen for akvakultur ved høgskulen til eit slikt anlegg. Stasjonen ligg fullt tilrettelagt med vatn og pumper. Også i midtre delar av Sognefjorden finst det næringsutøvarar som kan ha behov for å etablere stamfiskanlegg.