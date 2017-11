Her finner man en oversikt over politiske saker, viktige datoer, samt visjoner og mål for den fremtidige sammenslåingen av Vågsøy og Flora. På hjemmesiden finner man også mer informasjon om bakgrunnen for sammenslåingen.

Nabokommunene Selje og Eid har også en tilsvarende hjemmeside for fremtidige Stad kommune. Den finner man her.