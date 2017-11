Booker sommerferien tidligere enn noen gang

Snøen har så vidt lagt seg flere steder i landet, men for mange nordmenn er neste års sommerferie allerede i boks. Tall fra Novasol viser en 16 prosent økning i forhåndsbestillinger for 2018, sammenlignet med fjoråret, og antyder at stadig flere vil spikre neste års ferie mens utvalget er størst.

Danmark, Kroatia og Spania står høyest i kurs.

– Mange er ekstra tidlig ute for å være sikre på å få reiseønsket sitt oppfylt, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge.

Novasol sender årlig nærmere 60.000 nordmenn på tur, og er størst i Europa på utleie av hytter og feriehus.

– Hytteturismen har vist god vekst de senere årene, så forhåndsbookingene for 2018 kan også tyde på at etterspørselen totalt sett fortsetter å øke, sier Buen.

Bestillingene er i hovedsak gjort for sommerferiemånedene juni og juli, samt for påsken.

Flere nordmenn velger Norge

På topplisten etter de tre landene i tet, følger Norge, Italia, Frankrike og Sverige.

– Vekstvinneren er faktisk Norge. Nordmenns bestillinger på hytteferie i eget hjemland ligger hele 65 prosent høyere enn for ett år siden. At de norske hyttene er så populære er en trend vi har sett gjennom flere år.

Hytteturistene fra Norge stiller også høye krav til komfort og standard, viser Novasols statistikk.

– Når nordmenn bestiller, velger de gjerne fire- og femstjerners hus. I gjennomsnitt er de mellom seks og ti personer som skal reise sammen, så da kommer denne ferieformen ofte gunstig ut økonomisk, sier Pia Buen.

Topp 5-listen

I 2017 har Danmark, Norge, Spania, Kroatia og Sverige utgjort topp 5-listen for nordmenns samlede bestillinger av ferieboliger.

– Danmark har holdt førsteplassen i mange år. Her er feriehusene våre på Djursland, i Nordjylland og området rundt Legoland spesielt populære, sier Trine Andreassen, markedskoordinator i Novasol.

Selskapets bookingstatistikker viser at markedet for hytteutleie i inneværende år er på samme nivå som rekordåret 2016.

– Den langsiktige trenden er at denne ferieformen er i vekst, både blant nordmenn og europeere generelt, sier Trine Andreassen.