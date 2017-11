Vil støtte familiar med dårleg økonomi

Kommunestyret har no vedtatt at ordninga skal innebere gratis klippekort til symjehallen og to kinobillettar i halvåret til barn av sosialhjelpsmottakarar og flyktningar i introduksjonsordninga (6-19 år).

Får fleire plassar Kommunestyret i Eid har vedteke å auke talet barnehageplassar i Kjølsdalen Montessoribarnehage frå 27 til 30.

Ein får også støtte til sikkerheitskurs for kajakk/padling i regi av den nye utstyrsparken for barn og ungdom i Eid.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) sin statistikk for barnefattigdom viser at 6,5 prosent av barna i Eid høyrer til i hushald med vedvarande låg inntekt. Med låg inntekt meiner ein inntekt som er lågare enn 60 prosent avmedianinntekta i Norge.

I 2015 utgjorde dette 106 barn i Eid. Av desse har 75 prosent innvandrarbakgrunn. 65 barn høyrer til i familiar som mottok sosialhjelp.