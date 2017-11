Får 200.000 kroner til hurtiglader

Det skriver Enova SF i en pressemelding.

Selskapet lanserte i september en støtteordning for bygging av hurtigladere til elbil i en rekke kommuner i Norge.

– Vanylven kommune har vært tidlig ute med å benytte seg av dette tilbudet, og vi har nå tildelt dem 200.000 kroner i støtte for byggingen av kommunens første hurtiglader, heter det i pressemeldingen.

Kommuner som Vågsøy, Selje, Bremanger og Eid kan fortsatt søke om støtte til bygging av hurtigladere, ifølge pressemeldingen.

Bakgrunnen for tildelingene er at Enova ønsker å gjøre elbilen til reelt alternativ for flere, og støtter derfor bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før. Støtten gis etter førstemann-til-mølla prinsippet.