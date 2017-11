Nissefesten henter inspirasjon fra folkeventyrene

Søndag 3. desember er det nemlig klart for nissefest nummer 68 i rekka.

– Denne tradisjonen er det mange «barn» i alle aldre som bare må ha med seg for å finne den rette gode julestemningen, sier leder i Måløy Musikklag Leif-Kåre Holvik.

Temaet for Nissefesten har i alle år handlet om juleforberedelser, alt må være klart til jul.

– I den 68. utgaven av Nissefesten, skal vi få følge med på og oppleve hvordan Askeladden jobber og forbereder seg til julekvelden. Mange venner og kjære figurer og personer stikker innom for å se hvordan det går. Blir det jul i år? Vi møter et spøkelse, vi treffer Askeladden og Trollet og kanskje sitter Bjørnen under månen og tenker på jula og gleder seg, sier Holvik, som forteller at vi også får møte Per og Pål, Kaptein Sabeltann i tillegg til noen overraskelser.

– Noen er flinke og forståelsesfulle, mens noen bare lager rot og problem. Men uansett, jul blir det, sier Holvik.