Blir anmeldt etter at han ringte politiet i fylla

Den falske meldingen førte til at bevæpnet politi rykket ut med full styrke til Bryggja lørdag ettermiddag. Mannen ringte politet med en melding om at en person hadde blitt truet av en annen person med hagle. Da politiet kom fram, viste det seg at dette ikke var tilfelle.

– Vi ser alvorlig på dette, sier Vågsøy-lensmann Nils Bakke.

Mannen var for beruset til å bli avhørt på stedet, og han vil bli kalt inn til avhør så fort som mulig.

– Vi oppretter en sak og anmeldelse på forholdet, sier lensmannen.