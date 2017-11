Fylkesrådmann Tore Eriksen råder politikerne til å følge tilrådningen fra Statens vegvesen når det gjelder hvor kystvegen skal gå gjennom Sogn og Fjordane.

For Nordfjord betyr dette at veien går fra Svelgen til Sørdalen og videre til Rugsundøya før den tar av til Tongane, og deretter krysser Nordfjorden over til riksvei 15 og videre til Bryggja. Fra Bryggja følger veien nordover til Naveosen.

Med denne løsningen blir ferja mellom Stårheim og Isane opprettholdt.

Nordfjordkryssingen er i tråd med det Vågsøy vil ha.

Lenger sør i fylket mener Vågsøy imidlertid at man bør gå for Terøy-traseen, og ikke Grov, slik som fylkesrådmannen tilrår.