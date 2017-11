Er optimistiske eitt år etter brannen

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 24. november.

Optimisme etter brannen

Då er det eitt år sidan den tragiske storbrannen ved Selje Hotel. Naboar og andre vakna til eit ufatteleg flammehav midt på natta. Alt tenkeleg mannskap frå Selje og fleire nabokommunar rykte ut, men det flotte og unike bygget midt i bygda fekk likevel store skadar i brannen.

Det som skjedde denne novembernatta i fjor har snudd opp ned på mykje i Selje og regionen rundt. For mange har det vore ei tung tid etter brannen. Sjølv om hotellet fekk store uerstattelege skadar, så gjorde lokale brannfolk frå Selje, Stadlandet og Vågsøy ein god jobb med å avgrense skadane denne novembernatta. Dei lokale brannkorpsa, med Selje-brannsjef Geir Petter Hatlenes i spissen, har blitt skrytt opp i skyene over det dei gjorde av nasjonale brannekspertar. Takka vere dei lokale brannfolka sin innsats klarte politiet å finne årsaka til brannen og kunne bevise at ein av eigarane sette fyr på hotellet.

Brannen er den mest omtalte saka i Fjordenes Tidende siste året. I dagens avis har vi sett på korleis det står til i Selje eitt år etter. Vi har sett på korleis mange har kome seg vidare samstundes som den triste brannruinen står midt i bygda. Gjennomgangstonen blant mange i Selje er optimisme og håp for framtida, trass i at det viktige bygget i bygda blei sett fyr på. Selje er heldige og har mange eldsjeler og idealistar som ikkje let seg knekke så lett.

Det er positivt at Anders Lien og Therese Lien Smenes jobbar for å få eit nytt hotell i bygda. Dei to er etterkomarar etter pioneren som bygde Selje hotell på 70-talet, Wald Drageseth. Her må det fram ein stor porsjon idealisme, privat initiativ og ståpå-vilje. Det er mange som håpar dei som står bak planane kan lukkast.

Ett år etter den tragiske brannen lever drømmen om et nytt hotell og en blomstrende Selje-fremtid både blant skoleelever og bygdefolk.

Fjordenes Tidende har møtt flere som snakker om fremtidshåp og optimisme.

Her er alle sakene: