Vil ha slutt på netthetsen

– Jeg ber politikerne spesielt, men også innbyggerne i kommunen, å tenke nøye over hva de skriver på sosiale medier. Det er altfor mye harsellering og trakassering som kommer fram på nettet nå, og det er ingen tjent med.

Dagen før møtet hadde NRK-saken om at ordfører Kristin Maurstad (Ap) i dag fredag reiser til Oslo for å møte kommunalminister Jan Tore Sanner for å diskutere grensejustering på Bryggja fått nettet til å ta fyr. Vinklinga på saken var at ordføreren ikke hadde gitt opp å beholde Bryggja, og ville reise til ministeren for å kreve at Bryggja blir.

Retningen debatten i kommentarfeltene tok har fått flere til å reagere, og blant annet har Stine Kråkenes Øvrelid et innlegg på trykk i Fjordenes Tidende der hun ber folk tenke seg om. Hun påpeker også mediene her har et ansvar, også for å følge debatten og utøve en viss kontroll med følgene av sakene de poster på nett og i sosiale medier.

NRK tok også opp problematikken i en oppfølgingssak kalt «Ordførar utsett for rykte og hets», og Kristin Maurstad uttaler følgende til dem:

– Det har rett og slett blitt for mye det siste døgnet. Jeg setter stor pris på at enkeltpersoner tar til motmæle når de ser at folk går over grensene i kommentarfeltene.

Politikeren sier også til NRK at dette har gjort henne skyggeredd, og at hun ikke ønsker å bli intervjuet.

Men flere reagerer nå på tonen på nett.

NRK snakker også med Bjarte Gangeskar, en av dem som la ut et sterkt forsvar av vågsøyordføreren på nett, til tross for at han ikke er enig med henne i sak.

Han kaller kritikken og karakteristikkene som blir gitt av Maurstad «langt over streken».

– Jeg kjenner ikke Maurstad, men reagerer likevel sterkt på det som folk skriver. Det er snakk om voksne folk som har problem med å skille person og politikk.

Den utflyttede vågsøyværingen ber om at det blir tatt mer ansvar på sosiale medier.

– Vi voksne må være med på å trekke grenser. Vi er veldig bekymra for at ungene plager hverandre på nett og andre steder, så det er å rope i motvind når vi ikke er bedre selv, sier Gangeskar til NRK.