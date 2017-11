Budsjettsiger for grøne datasenter

– Dette har vore ei viktig sak for Venstre i budsjettforhandlingane, seier legg han til.

I budsjettforliket blir den såkalla «maskinskatten» vedtatt fjerna. Dette er særleg viktig for datasenterbransjen, fordi det betyr at det ikkje kan bli innført skatt på datautstyret i sentra, som utgjer det vesentlege av verdiane i eit slikt senter.

– Grøne datasenter kan bli ei stor ny næring for distrikts-Norge. I Nordfjord er vi så heldige å ha Lefdal Mine Datacenter som allereie ligg «først i løypa» og står føre store utbyggingar og satsingar, seier Bjørlo som også er glad for breibandssatsingane.

– Venstre har fått gjennomslag for meir enn dobling av breibandsløyvingane, slik at det neste år blir brukt 150 millionar til breibandsutbygging over heile landet. Sogn og Fjordane er det fylket der desse midlane trengs aller mest, seier han og er også nøgd med midlar til IKT-studieplassar, programmering i skulen og IKT i grunnopplæringa.