Her skal de samle seg om friluftslivet

Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane er et samarbeidsforum for de ulike friluftslivsorganisasjonene i fylket. De arbeider for å fremme det enkle friluftslivet og naturverd/vern i fylket.

Samlingen på Knutholmen varer fra fredag til lørdag, og det er en rekke spennende personer på listen over foredragsholdere.

Aktuell tematikk som marinforsøpling, samt mer kontroversielle tema som "eierskapet til vindkraft og rasering av kystlandskapet", vil bli tatt opp.

- Vi får og besøk av Markus Wegge, kjent fra NRK-serien "Weggesprell i Lofoten" og dokumentarfilmen om Bjørnøya. Markus vil holde et engasjerende foredrag om sitt valg av livstil, en livstil som går ut på å oppleve mest mulig ute i det fri, men etterlate/forbruke minst mulig. Dette er et tema som kommer godt med nå når vi står på trappene til julehøytida og dens kommersielle faktor, heter det i en pressemelding.