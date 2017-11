Flere går i Kinn-protest

I skrivende stund har nærmere 300 personer signert den elektroniske underskriftskampanjen.

– Som innbygger i Vågsøy har jeg til gode å finne noe som forteller meg hvorfor vi skal gå inn i Kinn kommune. Ingen konsekvensanalyse eller noen liste som viser fordeler eller ulemper. Innbyggerne i Vågsøy bør bli hørt i et så viktig spørsmål, skriver Fredrik Egeberg, som startet underskriftskampanjen på minsak.no.

Han ber om at det blir gitt god informasjon om Kinn-saken, og at det deretter blir foretatt en ny folkeavstemning om sammenslåingsspørsmålet.

Ifølge kommuneloven plikter kommunestyret å ta stilling til et slikt initiativ dersom minst to prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

I samme valgperiode kan det imidlertid ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som "et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løet av valgperioden". '

Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av dette.