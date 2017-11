Klarte ikkje å kåre ein vinnar

– Vi i juryen var mektig imponert over engasjementet til ungdommene, i tillegg til deres kunnskap og nytenking. Alle imponerte stort, sier hun.

30 elevar frå linjene Naturbruk, Fiske og fangst og Akva ved Måløy vidaregåande skule var på Innovasjonscamp i prosjektet Ringer av vann. Elevene skulle løse oppdrag knyttet til sjømatnæringa. Premien for det beste forslaget var reise til den nasjonale finalen under Det Norske Måltid i Stavanger i januar. Opplegget var et samarbeid mellom Ungt entreprenørskap i Sogn og Fjordane og Sett sjøbein, organisasjonar som er finansiert både av det offentlege og privat næringsliv. De hadde fått med seg Ervik Havfiske og Fjord Shipping på arrangementet.

– FjordShipping stilte med lokaler og kokk som sto for deilig fiskesuppe torsdag og bakt torsk med tilbehør fredag. Ervik Havfiske stilte med råvarer til maten samt bedriftspresentasjon og veiledning under campen, sier Hamre.

Elevenes oppgave var å ta utgangspunkt i ressurser fra havet eller innsjøer og utvikle en tjeneste eller et produkt som vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i næringen.

To vinnergrupper

Nå kan Petersen Hamre avsløre at det var så mange gode ideer at hele to grupper vant, og at fem elever som utmerket seg på tvers av gruppene får reise til Stavanger.

Energidrikk og antistoff blant ideane Energidrikk med blåsteinbit og auge frå uer som medisin mot betennelse. Det var blant ideane som kom då elevar frå Måløy vidaregåande skule var på innovasjonscamp.

Vinner nummer én var gruppe 1 som hadde ideen «Utvinning av bifangst». Gruppa besto av Tobias, Marius, Per Martin, Markus og Patrick.

– Ideen deres gikk ut på utvinning av bifangst som gruppenavnet tilsier, i dette tilfellet øyet til dypvannsfisken uer. Lysozym er et enzym som bryter ned døde og skadde celler, inkludert celler som kroppen ikke vil ha. Dette enzymet finnes i fiskeøyne, og ideen til denne gjengen var å bruke lysozymet i øyet til ueren til å utvikle medikamenter som betennelsesdempende salve/piller, sier Hamre, og legger til:

– Dette synes vi i juryen var en god og gjennomførbar ide, og i tillegg er det veldig positivt at de ønsker å utnytte denne delen av fisken. Det viser hvor mange muligheter fisk gir.

Den andre vinneren var gruppe 2 med ideen «Salmon Health Care». Gruppa besto av Stine, Anders, Torstein og Gard.

– Denne gruppen hadde utviklet et produkt for oppdrettsnæringa. Ideen gikk ut på at laksen svømmer gjennom en sensor som teller lus og sender resultatet direkte til databasen på flåten. På denne måten har en alltid oversikt over lusetallene. En unngår også mye tungt arbeid ved at en slipper å håve inn fisken for å telle manuelt. I tillegg unngår man å stresse laksen hver gang man teller lus. En flott og gjennomtenkt idé, sier Hamre, som forteller at de hadde to flotte dager sammen med elevene.

– Det var gøy å se hvor fokusert de var på oppgaven, og også hvor flinke de var til å presentere ideene sine. Dette lover godt for fremtiden i sjømatnæringen!

Til Stavanger

Hamre forklarer at det blir fem elever som får reise til Stavanger og Sjømatdagene i januar.

– Lærerne John Heimvik og Bjarne Ramsevik har plukket ut fem av elevene som utpekte seg svært positivt under Campen, til å være med på konkurransen i januar. Elevene er fra vg2 fordi vg1 naturbruk er på utplassering den uka, forklarer Hamre.

Elevene er Simon Skivenesvåg, Gard Eiken Flage, Christian Myklebust, Tobias Aarvik og Karina Hausle Førde.