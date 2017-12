– Sørg for at baklysene på bilen lyser

- Automatikken slår ikke nødvendigvis inn i blåtimen og snødrevet. Derfor er det lurt å skru på lysene manuelt, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Mange irriterer seg over at bilen foran mangler baklys i snøføyka og skumringen. Moderne biler leveres gjerne med automatiske kjørelys. En lyssensor registrerer når det er lyst nok til å bruke kjørelys, og på svært mange bilmodeller skrus derfor baklysene av.

Årsaken til det er et EU-direktiv fra 2012 som overstyrer den norske kjøretøyforskriften der det står at «baklyset skal lyse sammen med kjørelyset».

Blir vant til automatikken

De færreste bilprodusentene lager biler med spesielle spesifikasjoner for Norge. Og siden EU-direktivet er det som gjelder, leveres bilene kun med kjørelys foran. Derfor er mange nyere biler mørklagt bak når kjørelysene er tent.

- Vi blir fort vant til automatikken, og det er lettvint når bilen selv bestemmer når den skal bruke kjørelys eller fullt lys, sier Sødal.

Norske værforhold er ofte dårlig tilpasset en sensor som bare registrerer hvor lyst det er. Sensoren tar ikke hensyn til om det er regn, snøføyke eller «blåtime». Mange irriterer seg over at bilen foran er mørklagt bak, uten å tenke på at man kanskje er like mørklagt selv.

Skru på lysene manuelt

Det enkle rådet i høst- og vinterhalvåret er å skru på lysene manuelt. Enten du har lysbryter eller betjening på skjerm kan du sette på vanlige nærlys slik at de lyser hele tiden. Da er også baklysene tent, akkurat slik automatikken gjør når det er virkelig mørkt.

En del biler krever da at du skrur av lysene når du stanser, slik at ikke batteriet tappes og lysene står på.

- Uansett er det bedre å bli sett enn å satse på at automatikken og EU-direktiver gjør jobben under krevende norske kjøreforhold, avslutter Nils Sødal.