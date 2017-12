Gir Bryggja-elever anledning til å velge bort Skavøypoll skule

Det er klart etter at ordførerne og rådmennene i Vågsøy, Eid og Selje møttes i Måløy mandag for å diskutere grensejusteringen for Bryggja-området. Fra 2020 vil Bryggja, Maurstad og Totland være en del av Stad kommune.

Bryggja skule er vedtatt nedlagt fra neste høst og for å unngå at elevene slipper å bytte skole flere ganger vil de rundt 40 elevene få tilbud om plass ved enten Skavøypoll skule eller Stårheim skule fra skoleåret 2018/19.

Om samtlige Bryggja-elever skulle flyttes til Skavøypoll skule har kommuneledelsen sagt at man vil få enkelte kapasitetsutfordringer de første årene etter sammenslåingen av skolene. I 2018/19 vil det da være 199 elever ved Skavøypoll skule, og om enkelte Bryggja-elever i stedet velger Stårheim skule vil det lette på utfordringen.

I tillegg er Vågsøy, Selje og Eid kommuner innstilt på at elever som går ut fra Bryggja skole våren 2019 kan søke om opptak enten på Vågsøy ungdomsskole eller Eid ungdomsskole for skoleåret 2019/20. Vågsøy kommune vil tilby alle som har startet på den nye ungdomsskolen per 1. januar 2020 å fullføre løpet på skolen. Vågsøy kommune vil ta kostnadene med disse elevene.

Andre forhold som ble avklart på dagens møte er som følger:

• Rådmennene vil utarbeide en samlet prosessplan for grensejusteringen. Prosessplanen vil være klar på nyåret 2018.

• Kommunene vil i fellesskap og i samarbeid med fylkeskommunen, etablere tjenelige skyssløsninger (for elever) for å gjøre dette så smidig som mulig.

• Etter 1. januar 2020 er nye Stad kommune skolekommune og ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elevene på Bryggja, og organiseringen av dette.

• De som er folkeregistrertført og bo i omsorgsleilighet på Bryggja, vil få bo der videre ved overgangen til ny kommune 1. januar 2020.