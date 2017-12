Håper «Likestilt» inspirerer flere

– Jeg synes dette prosjektet er kjempeviktig, og skulle ønske flere lokalaviser gjorde det samme. Jeg håper prosjektet kan være til inspirasjon for andre, sier Linda Marie Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no, et nasjonalt informasjonssenter som drives under Norges forskningsråd.

– Med på å normalisere

«Likestilt» startet på kvinnedagen, og siden den gang har redaksjonen i hver eneste utgave fulgt opp med saker som belyser kvinners hverdag i 2017. Et viktig mål har også vært å få flere kvinnelige kilder i avisa.

Allerede den første måneden merket man resultater. I februar hadde Fjordenes Tidende nemlig tre ganger så mange menn på forsiden av avisa som kvinner, mens statistikken nærmest ble snudd opp ned i mars.

Fem måneder senere er «Likestilt» fortsatt et satsingsområdet i redaksjonen.

– Det at dere gjør det over lengre tid, er med på å normalisere stoffet. Det er ikke bare et stunt, men noe som kommer inn i det daglige stoffet i avisa. Det er noe jeg mener man bør fortsette med, sier hun.

Viktig for lokalsamfunnet

Rustad mener «Likestilt» er en god måte for en lokalavis å bruke rollen sin i et lokalsamfunn.

– En lokalavis kan bidra til bevisstgjøring i samfunnet. Det er i lokalsamfunnet folk flest bor. Noen mener kanskje at likestilling er et særområde for de spesielt interesserte, men det angår mange samfunnsområder. Og nettopp det får dere fram gjennom disse fortellingene, mener Rustad.

Hun viser også til at Fjordenes Tidende er en forholdsvis liten avis med begrensede ressurser. Hun er imponert over at man basert på dette har greid å gjennomføre et slikt prosjekt.

– Det viser at med kreativitet og vilje, så får man det til. Dere slår beina under argumentet om at man har for få ressurser til å gjennomføre et slikt prosjekt, konkluderer Rustad.