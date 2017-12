Politiansatte trives på jobben

– Det er mye å glede seg over i undersøkelsen, men også enkelte områder som krever ekstra oppmerksomhet, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese i en pressemelding.

Årets medarbeiderundersøkelse er den første som er gjennomført etter opprettelsen av Vest politidistrikt, som består av Sogn og Fjordane og Hordaland. Forrige undersøkelse var i 2015, før sammenslåingen.

– Overordnet er det gode resultat her i Vest politidistrikt. Årets undersøkelse blir en nullpunktmåling for det nye politidistriktet. Resultatene viser at vi er på rett vei, sier visepolitimester Øystese.

Samtidig understreker Øystese at det er flere forbedringspunkter. Blant annet svarer hver femte medarbeider at de merker at arbeidet belaster en så mye at det påvirker helsen negativt.

– Det er ingen tvil om at politiyrket er krevende. Derfor må vi jobbe med å finne gode tiltak for å redusere belastningen for den enkelte medarbeider, sier Øystese.