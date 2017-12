– Skal ein få til utvikling på kysten, så må ikkje politikarane stogge dei mest grunnleggande tiltaka vi treng, seier Sindre Kvalheim til NRK, som saman med Øyvind Reed, Paul Inge Angelshaug, Erlend Kvalheim, Vegard Ø. Larsen, Stian Hjelle, Per Jørgen Silden, Kristian Skibenes, Rune Sætren og Olav Steimler er einige om verdien kystvegen har for næringsutvikling.

Samferdsleutvalet og fylkesutvalet har nyleg behandla regional transportplan (RTP).

Fylkesutvalet har gjort vedtak om la utbetring av Svelgen-Indrehus vere på førsteplass når det gjeld prioritering av store vegprosjekt. Frå Måløy over til Bremanger har det vore planlagt ei bru, men i siste møte blei det signalisert at kort ferjekryssing plutseleg kunne vere aktuelt igjen.

Fylkesordførar Jenny Følling meiner det ikkje er grunn til å vere uroa når saka skal opp i Fylkestinget onsdag 6. desember.

– Vi har vedteke at det skal vere mål om bru mellom Måløy og Bremanger, seier ho til NRK.

Ordlyden fell ikkje i god jord hos sentrale næringstoppar.

– Det handlar om at politikarane må vere tydelege på at det skal vere bru mellom Måløy og Bremanger, seier Kvalheim.

Næringstoppane fryktar også at rask oppstart på utbetringa av fylkesveg 57 Dale-Bringeland-Førde kan skubbe vegen mellom Svelgen-Indrehus ned på prioriteringslista. Fylkesveg 57 ligg på andreplass.

– Svelgen-Indrehus må ha høgste prioritet. Vi kan ikkje leve med den dårlege kommunikasjonen vi har sørover. Får vi på plass Svelgen-Indrehus, og ei bru frå Måløy til Bremanger, så kan ein faktisk nå Florø eller Førde på 1 time og 20 minutt, seier Kvalheim.

Leiaren av fylkesutvalet meiner det ikkje er grunn til å vere uroa her heller.

– Vi prioriterer Svelgen-Indrehus først av dei store prosjekta. Fjordkryssing i ytre ligg på tredjeplass, seier Følling.

Saka skal no opp i fylkestinget onsdag 6. desember, og representantane frå næringslivet ber om at dei blir høyrde.

– Vi er ei gruppering som politikarane ofte snakkar om i festtalane sine for å få folk til å flytte heim til Sogn og Fjordane. For oss er kystvegen mellom Måløy og Florø ein opplagt ting dei bør satse på. Det er viktig at kundar kan nå oss. Dårleg kommunikasjon gjer at vi alt for ofte må ha møte i dei store byane. På same tid må vi danne ein region der ein skapar ein felles bu- og arbeidsmarknad, og legg til rette for pendling, seier Kvalheim til NRK.