Inviterer til folkefest for Andrea

Daglig leder i Nordfjordhallen Ronny Silden Totland er strålende fornøyd med at Måløy-jenta Andrea Santiago Stønjum klarte å kapre en finaleplass i sangkonkurransen The Voice på TV2.

- Dette må vi feire! Neste lørdag, 9 desember, viser vi finalen på storskjerm i Nordfjordhallen, og alle som vil være med og heie fram Andrea er velkomne, sier han.

Det kommer til å bli litt opplegg rundt framvisningen også.

- Ja, vil må lage litt fest, fylle hallen med folk og fans. Og vi kommer også til å ha litt underholdning både før finaleshowet og i pausen. Her vil lokale artister stille opp og være med på festen, sier Silden Totland, som ønsker store og små velkommen.

- Vi inviterer alle til folkefest i Samfunnshallen!, forteller Silden Totland og legger til at det også blir The Voice-kafé.

- 2STA ved Måløy vidaregåande skule skal sørge for forfriskninger til publikum gjennom kvelden.

Han forteller at den samme gjengen også har flyttet det årlige juleballet til fordel for The Voice-finalen, og har nå besluttet å heller arrangere nyttårsball etter juleferien.



Billetter til finalen kan kjøpes fra mandag.