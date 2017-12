Kinn engasjerte flest

Saka handlar om at det no er oppretta ein elektronisk underskriftskampanje for å kreve folkeavstemming om den nye kystkommuna.

Les saka her

Også dette innlegget om Kinn, skrive av Jostein Eimhjellen, har fått mykje engasjement. Det same fekk innlegget til Torfinn Kråkenes, som du kan lese her.

Ei anna sak som engasjerte lesarane er saka om at Stadlandet-båten Argos Frøyanes blir omtalt som landets mest lønnsame fiskebåt.

Dette er dei andre sakene som vart mest lest i veka som gjekk: