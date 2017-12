Følg fylkestinget direkte

I årets siste møte i Fylkestinget knytter det seg i Ytre Nordfjord størst spenning til behandlingen av Regional transportplan hvor Kystvegen-forkjemperne nå frykter at fylkespolitikerne vil erstatte en broløsning over Nordfjorden med en ferjeløsning. Den saken behandles først onsdag sammen med blant annet fylkeskommunens budsjett for 2018.

Møtet tirsdag åpner med blant annet utdeling av fylkeskulturprisen og gründerprisen.

Saklisten for møtet på Leikanger i Sogn er som følger:

Selskapskontroll 2017 - Overordna eigarstyring - rapport

Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - rapport NDLA II

Samanslåing av dei kommunale revisjonseiningane i Sogn og Fjordane - val av revisjonsordning

Samanslåing av dei tre revisjonseiningane Kryss revisjon, Kommunerevisjonen i Nordfjord og SF Revisjon IKS

Fylkeskommunen sin eigarskap i Njøs næringsutvikling AS

Avvikling av F1 Holding AS

Medeigarskap i BT Signaal AS/Sørvest Ferge AS

Invitasjon til å teikne aksjar i "Vitensenteret i Sogn og Fjordane"

Rullering av handlingsprogram anlegg, regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018 og 2019

Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2018-2021

Handlingsplan for trafikktryggleik 2018-2021, godkjenning

Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Statens vegvesen sitt handlingsprogram 2018-2023 (2029), fråsegn

Ferjeavløysing - Ytre Steinsund i Solund kommune

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027, godkjenning

Endringar i budsjettet for 2017

Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021

