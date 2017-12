Enige om totalen – ikke fordelingen

Norge, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått en avtale om forvaltningen av norsk vårgytende sild og kolmule fra 2018.

Totalkvoten for NVG-sild er satt til 435.000 tonn. På grunnlag av videre vitenskapelig arbeid i det internasjonale rådet for havforskning (ICES) vil partene til neste år arbeide for å få på plass en ny forvaltningsplan for silda.

Kyststatene er også enige om å fiske en totalkvote på 1.387.872 tonn kolmule for 2018. Det er i tråd med tilrådingen fra havforskerne.

Partene er fremdeles ikke enige om andelsfordelingen for NVG-sild eller kolmule.

– Dette er beklagelig, men vi vil fortsette arbeidet med å komme fram til en fordeling som alle parter kan leve med, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.