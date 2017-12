Gløymde å søkje om kulturmidlar

Dette melder Fjordabladet.

Grunnen til at kommunen ikkje får midlar gjennom denne ordninga er ifølgje avisa at Eid gløymde å søkje.

– Vi har ikkje søkt. Diverre fall det mellom to stolar. Vi hadde eit ansvarsskifte, der helse og omsorg har overlate ansvaret til kultur. No har vi sett ned ei gruppe som skal sikre at dette ikkje skjer igjen, fortel kultursjef Geir Holmen i Eid kommune til Fjordabladet.

Stortrivst på juleturné MGPjr juleturné selde ut to fulle operahus søndag. Oselie og Vilde & Anna fortel at dei storkosar seg på turnéen som no held fram i Nord-Norge.

Avisa skriv vidare at det blir kultur for eldre også i 2018, sjølv om pengane ikkje kjem frå Den kulturelle spaserstokken. Kommunen vil hente desse pengane frå sitt eige fond for å sikre dette tilbodet neste år.

Vågsøy kommune har fått tildelt 50.000 kroner, Selje 20.000 kroner, og Bremanger 60.000 kroner gjennom ordninga.

Løyvingane skal hovudsakleg nyttast til kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå.