Blir det denne som skal binde sammen Kinn?

Teknisk Ukeblad (TU) presenterer tirsdag prosjektet som ledes av Flora kommune og som tar sikte på å utvikle en hurtiggående passasjerkatamaran drevet av hydrogen.

Dagens hurtiggående passasjerfartøy har svært høye utslipp og Flora kommune vil bruke pendlerruten Måløy-Florø som eksempel for å beregne passasjergrunnlag og energibehov for en nullutslippskatamaran, melder TU.

Brødrene Aa i Hyen har nå utviklet et 30 meter langt fartøy med plass til 145 passasjerer. Katamaranen, som har et energilager på 500 kilo hydrogen, 12 brenselsceller på 100 kW hver og to elektromotorer for framdrift på 600 kW, har en rekkevidde på 150 nautiske mil i 25 knop.

TU melder også at Brødrene Aa har lekt med tanken om en rute mellom Måløy og Ålesund gjennom Stad skipstunnel. Seilasen vil være på 60 nautiske mil hver veg og i 19,9 knop kan den gjøres på cirka 3 timer med et energibehov på 3,5 MWh.