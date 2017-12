Får de senket eiendomsskatten?

– Vår viktigste budsjettsak blir å finne rom for å redusere eiendomsskatten, sier Brandal.

Det er Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som tidligere har stemt for at man i Selje kommune senker eiendomsskatten fra fire til tre promille fra og med 2018. Grupperingen ble imidlertid nedstemt i formannskapet.

Torsdag skal kommunestyret behandle budsjettet for 2018, og spørsmålet om eiendomsskatt vil på nytt bli diskutert.

– Vi har lovt velgerne våre å senke eiendomsskatten så fort vi har mulighet til det. Det mener jeg vi har nå, uttalte politiker Kenneth Brandal (H) under en opphetet budsjettdebatt i formannskapsmøtet for et par uker siden.

Flertallet i formannskapet ville ikke gå inn for lavere eiendomsskatt dersom det ville føre til kutt i helsesektoren.

– Jeg vil ikke at vi skal redusere kvaliteten på de kommunale tjenestene for å kunne senke eiendomsskatten, uttalte ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

Selje kommunestyre skal avslutte høstens møtesesong på Furebuda på Stadlandet torsdag. Der vil også idretts- og kulturprisen bli utdelt underveis.