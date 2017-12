Har stiftet et nytt vekstselskap

Selskapets formål er å fremme utvikling og koordinere næringslivets interesser i nye Stad kommune, heter det i en pressemelding.

Avviklar selskapet ved årsskiftet Etter ei ekstraordinær generalforsamling er det klart at Nordfjord Vekst vert avvikla ved årsskiftet 2017/2018.

– Et samlet næringsliv i Eid og medlemmene i Selje Næringsforening og Stadlandet Bedriftsforening ønsker å ha en felles stemme og være et samlet høringsorgan – og påta seg oppgaver for utvikling og næring i den nye kommunen. Gjerne i nært samarbeid med kommunens egen næringsavdeling og øvrig administrasjon, skriver de i pressemeldingen.

Stad Vekst representerer et stort antall bedrifter fra alle typer næringer.

– Stikkord for Stad Vekst skal være samarbeid, styrke og felles innsats. Stad Vekst AS er en medspiller med kommunale organ, myndigheter, Innovasjon Norge og organisasjoner lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er inngått en spennende intensjonsavtale med Ungt Entreprenørskap – som vil få betydelige oppgaver i forhold til samarbeid med skole og næringsliv.

– Det er også naturlig at Stad Vekst blir samarbeidsorgan med for eksempel det nye vekstselskapet i Vågsøy, Vanylven Utvikling, Aksello, og de øvrige selskapene som arbeider for utvikling i regionen. Det vil bli tatt initiativ for konstruktivt næringssamarbeid og utvisking av unødvendige og unaturlige grenser.

Her er medlemmene i interimsstyret:

Olav Steimler (styreleder)

Roger Bergset

John Terje Hamre

Roger Starheim

Ove Kjøllesdal ( vara)

Sverre Leikanger (vara)

Det blir opp til første generalforsamling å velge ordinære styremedlemmer.

Selskapet har ingen ansatte, og baserer seg på egeninnsats og kjøpte tjenester etter behov. På nyåret vil styret invitere til drøftinger og formalisering av medlemsskap og videre aktivitet.