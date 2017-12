Jobber stort sett alene

Desto viktigere er det med gode, lokale fellesarenaer, mener landbrukseksperter.

Drøyt 55 prosent av bøndene tilbringer vanligvis hele eller mesteparten av arbeidsdagen alene, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri analyse for Landbruksforsikring. Ytterligere 14 prosent oppgir at de er alene omtrent halve dagen. Bare tre av ti svarer at de som regel er alene mindre enn det.

– Mange setter nok pris på den selvstendigheten bondeyrket medfører, selv om den også kan oppleves krevende i perioder, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landbruksfor- sikring i en pressemelding.

På spørsmål om de savner betrodde støttespillere å dele problemstillinger med, svarer 23 prosent ja.

– Gode faglige og sosiale møteplasser er avgjørende for å fange opp de som mangler noen å diskutere viktige spørsmål med. Her gjøres det mye bra allerede, men det er viktig at dette fortsatt prioriteres høyt, sier Stubsjøen.