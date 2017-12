Nytt anlegg kan gi flere titalls arbeidsplasser

Det melder Vågsøy kommune på sine heimesider torsdag. Det er søkt om totalt 15.000 tonn biomasse..

Ifølgje kommunen vil eit nytt landbasert akvakulturanlegg er forventa å gje inntil 50 arbeidsplassar når det er fullt utbygd med integrert slakting og foredling i eksisterande bygg på området. Positive ringverknader er forventa for lokale bedrifter med kompetanse på bygg, elektro, ventilasjon, VVS med fleire. Kommunen peikar og på at eit akvakulturanlegg vil styrke TAF/YSK-akvakulturlinja på Måløy vidaregåande skule, samt Opplæringskontoret for Fiskeri og Havbruk, der intensjonsavtalar allereie er på plass.

OFS Måløy AS eies av Brødr. Andreassen Oslo AS.

Fylkeskommunen har vurdert det slik at tiltaket ikkje får vesentlege verknader for miljø eller samfunn og at det difor ikkje er krav til konsekvensutgreiing. Arealbruken i søknaden er i tråd med vedtatt reguleringsplan, men det vert søkt om dispensasjon frå byggjegrense til fylkesveg 617.

