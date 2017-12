Har aldri gått inn i et nytt år med færre innbyggere

SSB har fredag presentert sine estimat for befolkningsmengden ved utgangen av året. Estimatene viser at Eid blir den eneste av de lokale kommune kan bokføre en befolkningsvekst i 2017. De har vokst med 76 innbyggere, mens for eksempel Vågsøy har mistet 47 innbyggere i år og dermed er under 6.000 innbyggere for første gang siden 2009.

6.984 innbyggere vil for øvrig være det laveste folketallet ved inngangen til et nytt år i Vågsøy siden Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy slo seg sammen i 1964.

Senest i budsjettdebatten torsdag diskuterte Vågsøy-politikerne den negative befolkningsutviklingen og hvordan dette gjør at kommunen mister sårt tiltrengte inntekter. Høyre, som fikk flertall for sitt budsjettforslag sammen med Venstre, har forklart at investeringer i blant annet svømmehall, turnhall og flere «trivselstiltak» er gjort i et forsøk på å snu befolkningsutviklingen.

Dette er SSB sine estimat for 31. desember 2017 (endring fra 1. januar 2017 i parentes):

Vågsøy: 5.984 (-47)

Selje: 2.771 (-20)

Bremanger: 3.792 (-55)

Eid: 6.140 (+76)

Vanylven: 3.187 (-16)

Flora: 11.987 (-12)