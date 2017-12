Vi er de mest ivrige til å pynte til jul

Plasttrær troner øverst på popularitetsskalaen når folk skal velge årets juletre. Over to av fem vestlendinger sier at de velger et juletre i plast, det er langt flere enn de som går for andrevalget; edelgran (24%), og tredjevalget; vanlig gran (13%). Et fåtall går også for furu eller sølvgran, mens 12 prosent svarer at de ikke har juletre i sin husstand.

─ Juletrær i plast selger som aldri før og har virkelig kommet for å bli. I dag får man plastjuletrær som er fine og naturtro, det er dessuten praktisk å slippe å sope opp barnåler gjennom hele jula. Noen plastjuletrær kommer også med ferdig monterte LED-lys, så enklere blir det ikke. Hvis man savner lukta av granbar og skog kan man jo lage masse fine andre dekorasjoner av granbar, sier Per Wennerström, forretningsområdesjef for jul i Rusta.

Ivrigst på Vestlandet

Nå ønsker vi også det grønne glitrende tre god dag enda tidligere enn før, og vestlendinger er enda mer ivrig enn resten av befolkningen. Over halvparten av de på Vestlandet mener at julepynten bør opp enten i november eller tidlig i desember. Bare 16 prosent av de spurte vestlendingene mener at den bør opp enten bittelille juleaften eller lille julaften.

Undersøkelsen viser at det er de yngre som er ivrigst på å pynte tidlig, mens de eldre foretrekker å vente til nærmere julaften. 53 prosent av de over 60 år venter med julepynten til det er en uke eller mindre igjen til jul, mens kun 22 prosent av de under 30 pynter i siste liten.

Varehuskjeden Rusta har over 200 julenyheter i sortimentet sitt, og skiller mellom tre ulike stilkategorier; tradisjonell, skandinavisk og leken jul. Ifølge undersøkelsen er det først og fremst førstnevnte stil vi sverger til i Norge.

─ Vi mener at alt er lov, og har derfor satset på et bredt vareutvalg i julesortimentet vårt, slik at folk kan skape sin egen personlige julestil. Men vi ser både av undersøkelsen og på salget at det først og fremst er den tradisjonelle stilen nordmenn går for, med mange detaljer i rødt og grønt. Den skandinaviske stilen er dessuten sterkt voksende i år. Vi selger også en del av vår lekne julekategori, med fargerike nisser, figurer og juletrær, og ser at interessen for hvite juletrær og fargede lys har vokst kraftig fra i fjor, fortsetter Per.

Skal man dømme ut i fra undersøkelsen, er det de yngre som er aller mest stilbevisste, mens de eldre er mer tilbakelente og bryr seg ikke så mye om stil, så lenge de synes pynten ser bra ut.

Kvinner har hovedansvaret

Stort sett er nordmenn glad i pynting, og over tre av fem oppgir at de pynter til både jul og advent. Av de går de fleste for den gylne middelvei og er opptatt av at det hverken skal være for mye eller for lite jul i hus. Men hvem har ansvaret for pyntingen?

Ifølge undersøkelsen er det kvinner som i størst grad pynter til jul. Mange pynter også sammen, men her har kvinner og menn ulike oppfatninger. 46 prosent av mennene i undersøkelsen svarer at de pynter sammen, mens bare 33 prosent av kvinnene svarer det samme.