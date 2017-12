Advarer mot å la lysene «brenne» døgnet rundt

– Julepynt med lys kan være en brannfelle om den ikke brukes riktig, sier brannekspert Odd Magne Skjerping i Frende Forsikring.

Desember er årets travleste måned for brannvesenet. Det brenner i nesten 50 prosent flere boliger i julemåneden enn i en gjennomsnittlig måned ellers i året.

Brannfarlig julepynt

De mange elektriske smålysene i adventstjerner og juledekorasjoner forårsaker brann hvert eneste år.

– Om lysestaken har veltet eller julepynten har vært pakket opp og ned noen ganger, kan ledninger bli klemt og pærer ødelagt, forteller branneksperten. Utstyret kan være skadet og brannfarlig uten at du er klar over det.

– I flerarmede adventsstaker kan pærene være ustabile. Blir lysstyrken i de forskjellige pærene ujevn, et det tegn på at noe ikke er som det skal. Da bør pærene skiftes, sier Skjerping.

Se etter svimerker

Når en lyspære går på julebelysningen, vil spenningen og temperaturen øke på de andre pærene. Blir de overopphetet kan de antenne tekstiler i nærheten. Dette kan føre til brann, spesielt når de er i nærheten av annen pynt som lett tar fyr.

– Bruk aldri lyspærer som er sterkere enn det julepynten er beregnet for. Svimerker er et alvorlig faresignal, sier Odd Magne Skjerping. Branneksperten mener det er viktig å ta noen enkle forholdsregler.

– Ta en sjekkerunde før du legger deg. Kjenn etter om det er varmgang i kontakter og koblinger. Skru av belysningen om natten, og når du ikke er hjemme, sier Skjerping.

Unngå skjøteledninger

– Følg alltid bruksanvisningen for belysningen, og bruk den kun til det den er beregnet for. La aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet, slik at den kommer under press eller får bruddskader, og unngå bruk av skjøteledninger, er klare råd fra Brannvernforeningen.

I tillegg til brannfarlig julepynt, bruker vi mer strøm enn vanlig i desember. Små og store lager mat på kjøkkenet, og vi fyrer i peis og ovner for kos og varme, også det øker risikoen for brann.

– Vi passer godt på levende lys, men mange glemmer at det er brannfarlig å plassere adventsstjerner og flerarmede lysestaker inntil gardiner eller annen julepynt. Forsikringsselskapene får meldt en rekke slike brannskader i adventstiden, sier Odd Magne Skjerping i Frende.