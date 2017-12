Fant savnet person etter leteaksjon

Politiet fikk klokken 15.40 melding om en savnet kvinne på Stadlandet. Både brannvesen fra Selje og Stadlandet, dykkere fra Måløy, politi, ambulanse og et Seaking-helikopter deltok i leteaksjonen.

Fra alarmsentralen får vi klokken 16.45 beskjed om at kvinnen er funnet langs sjøen. Alarmsentralen kan ikke si noe om kvinnens helsetilstand annet enn at hun skal være i live. I etterkant har politet meldt at kvinnen er nedkjølt og blir fraktet til sykehus med Seaking-helikopter.