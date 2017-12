Foreløpig dystre værmeldinger for julekvelden

Det er lite som tyder på at det blir en hvit jul for innbyggerne i Ytre Nordfjord denne gangen. Til det er det for mildt og frem mot helgen ventes det også en god del nedbør i form av regn.

Meteorologisk institutt melder oppholdsvær i ytre onsdag og torsdag før regnet kommer fredag og blir værende så langt langtidsvarselet rekker (3. juledag).

Dette er det foreløpige værvarselet for julaften:

Måløy: regn (2,8 mm.), 6 grader og laber bris

Selje: kraftig regn (7,0 mm.), 6 grader og frisk bris

Leikanger: regn (3,6 mm.), 5 grader og svak vid

Kalvåg: regn (3,2 mm.), 6 grader og frisk bris

Svelgen: regn (3,5 mm.), 5 grader og lett bris

Nordfjordeid: regn (3,3 mm.), 5 grader og svak vind

Åheim: regn (3,5 mm.), 5 grader og svak vind

Det presiseres at Meteorologisk institutt klassifiserer prognosene som «usikre» eller «noe usikre» på alle de overnevnte stedene. Det er dermed fremdeles lov å håpe ...