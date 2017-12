Kinn kommune – eit politisk makkverk

Dette innlegget er skrive av Finn Eikrem frå Svelgen.

Den politiske debatten som nå foregår omkring fordelingen av kontorer og oppgaver til Vågsøy er kaotisk og lite som minner om endelig sammenslåing av to kommuner. Det viser en frustrasjon i å fordele oppgaver slik at svaret på dette skaper forventninger blant innbyggerne. Man går lei av alle de gode løsninger som skulle komme. Det er da man ser i media at kommunepolitiker Jakob Nødseth i Florø påstår at Kinn kommune er et langt steg fremover. En politiker som ellers liker godt å høre sin egen stemme i kommunestyresalen bruker store ord i idylliske setninger om fordelen av å være tilsluttet Kinn kommune. Hva slike tilstander betyr for innbyggerne uten å definere om det blir tykkere eller slankere lommebok via skattetrekket som deles i to kuverter. Situasjonen per i dag er at det hersker et virvar av forslag og meninger fordi det også her er snakk om å gi minst mulig over kommunegrensene, sentraliseringstanken er fortsatt like sterk.

Kystvegen mellom Florø og Måløy skulle være ett av de viktigste argument for Kinn kommune. Da dette ble nedstemt i fylkestinget og Grov-alternativet ble prioritert, ble det slik at ordfører Teigen viste sitt sanne ansikt. Uten noe form for hva som er vanlig innenfor politisk språkbruk, kalte han fylkestingspolitikerne for å være helt ko-ko, noe som underforstått betyr at de er i psykisk ubalanse, fordi de nedprioriterte Kystvegen. En slik «dritpakke» kan umulig være til det gode for Florø, og ikke minst for kysten, og kan skade det politiske klima mellom to parter. Kystvegen er per i dag parkert, og vil bli det i lang tid. En kommunepolitiker fra Florø har tidligere sagt i media at florøfolk og andre burde kunne klare å kjøre til Grov for å ta seg videre nordover, når det bare tar et kvarters tid mer.

I debatten omkring Bryggjas tilslutning til Kinn kommune sa folkemeningen på Bryggja klart fra at de ikke ønsket en sammenslåing med Kinn. Det er prisverdig at fylkesmannen har lyttet til folkemeningen, og at demokratiet på en slik måte kan bli presentert. Dette viser at det er behov for en instans i fylket som vokter over demokratiet. Det er da å håpe at dette kan sette en standard i vurderingen for andre kommuner som kan komme i samme situasjon. Når to Ap-ordførere har kjørt et så ensidig politisk løp for at Kinn kommune skulle ha «livets rett» uten å lytte til folkemeningen ser man at ordfører Maurstad blir utsatt for netthets. Hun har selv fremstilt seg som «mor» til Kinn kommune, og Teigen i Florø som en dominerende «far». Det er beklagelig at Maurstad har vært utsatt for dette på grunn av sitt politiske arbeid. Netthets må likevel finne sin løsning innenfor lovverket. Mange lurer nok på om de kommunale tjenesteytingene i Vågsøy skal være som før. Vil Florø avgi noe til Vågsøy, som vil bli bedre. Skal det være en eller to rådmenn, blir det kun en og han skal sitte i Florø blir han nok snart overarbeidet etter en tid. Flyten av påkrevd informasjon mellom etatene blir nok vanskelig å praktisere. Det hele ligger an til, for å bruke Jakob Nødseths ordspråk, «et steg bakover». Start med å innrømme at Florø klarer seg som egen kommune, og samme for Vågsøy før dette kan bli en politisk skandale.